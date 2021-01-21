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Пропускной режим в Москве нарушили 17 тысяч автомобилистов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пропускной режим в Москве нарушили 17 тысяч автомобилистов

Анастасия Колоскова

Город

Более 17 тысяч столичных водителей нарушили режим использования электронных пропусков в апреле — июле 2020 года. Об этом сообщается в материалах расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

Всего за данный период инспекторы ГИБДД проверили на наличие электронных пропусков более 20 тысяч автомобилей.

Всего в условиях пандемии сотрудники инспекции задержали 385 транспортных средств, чьи водители нарушили режим карантина.

За год сотрудникам ГИБДД удалось выявить и пресечь более 30 миллионов административных правонарушений и более 5 тысяч преступлений, сообщает ТАСС.

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ГИБДДавтомобилисты-нарушителисистема пропусков
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