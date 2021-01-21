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Путин: В России в последние месяцы наметилась тенденция к снижению безработицы
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин: В России в последние месяцы наметилась тенденция к снижению безработицы

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин на совещании по экономически вопросам, которое прошло в четверг, 21 января, оценил ситуацию с безработицей в стране.

— В последние месяцы наметилась тенденция к снижению безработицы. Отмечу, что в напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска, — сказал глава государства.

Президент отметил, что резкого всплеска не было благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровне.

Так, Владимир Путин рассказал, что в августе был зафиксирован максимальный показатель в 6,4 процента. Затем уровень безработицы снизился до 6,3 процента в октябре, а в ноябре — до 6,1 процента. Президент подчеркнул, что уровень по-прежнему высокий, на полтора процента выше, чем был в 2019 году, передает РИА Новости.

Российский лидер добавил, то к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда в стране. Такая задача уже была поставлена перед правительством России.

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