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ФК «Спартак» заявил, что Кокорин находится в расположении команды
Фото: youtube.com / FC Spartak Moscow

ФК «Спартак» заявил, что Кокорин находится в расположении команды

Кирилл Николаев

Спорт

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин находится в расположении команды. Об этом в четверг, 21 января, сообщил глава департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

По его словам, «Спартак» ведет переговоры о переходе Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

— Клубы ведут переговоры, — цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин может стать игроком «Фиорентины». Нападающий играет за «Спартак» с лета 2020 года. В текущем сезоне Кокорин провел десять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами с пенальти.

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