Фото: Официальный сайт мэра Москвы, https://www.mos.ru

Библиотеки Подмосковья будут соответствовать новому стандарту, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

До конца года 30 библиотек региона в рамках национального проекта «Культура» станут привлекательными и удобными для посетителей. В обновленных пространствах будет бесплатный Wi-Fi, зарядка для гаджетов, зоны с настольными играми и кофе, удобные столы для работы с ноутбуком, велопарковки.

На данный момент в Московской области такому стандарту соответствуют 15 библиотек. Также до конца года планируется продление работы до 21 часа всех 433 городских библиотек региона. Ежегодно подмосковные библиотеки принимают около двух миллионов посетителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Nation News рассказал, что в Китае работают роботы-библиотекари Ванбао и Туту. Они помогают посетителям выбирать и находить нужные книги. Иногда они даже ссорятся за право обслуживать человека.

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