Путин поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что в отдельных регионах страны возник дисбаланс на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, а доступных вариантов квартир становится все меньше.

Президент напомнил, что России необходимо выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов «квадратов» в год, а также он затронул программу льготной ипотеки. В ее рамках, по словам российского лидера, уже было выдано около триллиона рублей, и примерно 320 тысяч российских семей купили себе квартиры на первичном рынке по ставке 6,5 процента.

Владимир Путин уточнил, что программа поддержала строительную отрасль.

— В отдельных регионах возник дисбаланс на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир, — сказал президент.

Он поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья, в частности, с помощью увеличения предложений, передает РИА Новости.

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