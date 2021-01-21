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Более 100 автомобилей такси попали на штрафстоянку в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 100 автомобилей такси попали на штрафстоянку в Подмосковье

Елена Плешивцева

Транспорт

Более 100 автомобилей такси попали на штрафстоянку в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 115 автомобилей изъято за отсутствие необходимых документов — разрешений и справок о прохождении медицинского и технического осмотров. В течение этого года были проверены свыше 2,1 тысячи водителей автомашин, из которых 600 оштрафованы за нарушения.

— В Подмосковье работают около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. В салонах такси есть специальные QR-коды, отсканировав которые пассажиры смогут проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле, — рассказали в ведомстве.

Пассажирам напомнили, что пользоваться услугами нелегальных перевозчиков может быть опасно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее руководитель службы по связям с общественностью HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News рассказал, что профессия водителя такси входит в топ-3 востребованных профессий у россиян.

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ПодмосковьеТаксинарушения
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