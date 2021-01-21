Суд в Москве приговорил к двум годам колонии бойца ММА Максима Щербакова

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Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии-поселения бойца смешанных единоборств Максима Щербакова за умышленное нанесение травм средней тяжести двум мужчинам. Об этом в четверг, 21 января, сообщил адвокат спортсмена Андрей Алешкин.

По его словам, в августе 2020 года Щербаков увидел, как в магазине двое мужчин приставали к девушкам. Он сделал им замечание. Мужчины предложили бойцу выйти на улицу. В результате завязалась драка. Щербаков нанес мужчинам повреждения средней тяжести.

Алешкин добавил, что во время судебного процесса потерпевшие не были допрошены, были зачитаны только их письменные показания. Девушек, из-за которых произошел инцидент, суд также не вызывал. Защита планирует обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.

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