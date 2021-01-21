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Кокорин заявил, что практически стал футболистом итальянской «Фиорентины»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кокорин заявил, что практически стал футболистом итальянской «Фиорентины»

Кирилл Николаев

Спорт

Нападающий московского клуба «Спартак» Александр Кокорин заявил, что практически стал игроком итальянской «Фиорентины». Об этом он заявил в интервью журналисту «Матч ТВ». Видео опубликовано в Twitter.

Кокорин сообщил, что ему осталось пройти медицинский осмотр.

— Остались только какие-то моменты. Самое важное — медицинский тест, — отметил он.

Позднее «Спартак» на своем официальном сайте заявил, что достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе Кокорина. В ближайшее время нападающий отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с итальянским клубом контракт на 3,5 года.

Нападающий играет за «Спартак» с лета 2020 года. В текущем сезоне Кокорин провел десять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами с пенальти.

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ФК «Спартак»известный футболистКокорин
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