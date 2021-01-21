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Более трех тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Фото: Наталия Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Более трех тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье

Елена Плешивцева

Недвижимость

Более трех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На проведение строительно-монтажных работ для 3044 зданий в регионе выделили более 21 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать кровлю — в 1232 домах, фасады — в 1209 домах, в 1287 домах — инженерные системы, в 33 домах — подвалы. Также будут проведены работы по ремонту фундаментов и замене лифтового оборудования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Nation News рассказал, что финансовый аналитик Иван Капустянский считает начало этого года удачным временем для покупки недвижимости в ипотеку. По мнению эксперта, есть тенденция к росту цен на рынке жилья, и квартиры будут дорожать. Специалист также полагает, что средняя ипотечная ставка может увеличиться до восьми процентов в этом году.

Читайте также: Власти России выделят 1,35 миллиарда рублей на замену лифтов

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