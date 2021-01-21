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«Четыре брака»: таролог рассказала о будущей любви Эмина Агаларова
Фото: youtube.com/Super

«Четыре брака»: таролог рассказала о будущей любви Эмина Агаларова

Ростислав Зубков

Оксана Романенко

Звезды

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов встретит свою любовь через год, но и эти отношения для него будут не последними. Такой прогноз дала таролог Галина Янко.

По ее мнению, звезды уготовили известному артисту встречу с новой избранницей. Эзотерик уверяет: через год Агаларов женится в третий раз.

— Скорее всего этот брак будет крепким. Девушка, которая выйдет за него, будет младше его и его веры. Кстати, могу отметить, что сам Эмин не сильно часто будет показываться с ней на людях, — заявила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Янко также выразила уверенность, что певец сохранит отличные отношения со своей бывшей супругой, моделью Аленой Гавриловой.

В ближайшем будущем, предрекает таролог, Агаларов серьезно преуспеет в развитии своей карьеры. Ему суждено добиться успеха в новом начинании, связанном, возможно, с театром.

В заключение собеседник «ВМ» добавила, что артист не останется без внимания женщин.

— У Эмина по судьбе падает четыре брака, — добавила Янко, полагая, что его скорый третий брак может быть не последним.

Ранее стало известно, что Агаларов и Гаврилова воссоединились ради совместных каникул с их дочерью Афиной. Бывшая жена артиста прилетела к нему на отдых в Дубай, где они по очереди проводят время с дочкой.

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