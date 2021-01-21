Народный календарь. Почему нужно сходить в баню 22 января

Фото: Наталия Нечаева

Православные христиане в эту пятницу чтят память митрополита Московского и всея России святителя Филиппа. В этот день наши предки ходили в баню, чтобы очиститься от святочных грехов и праздничной беспечности.

Люди верили, что в этот день у духа бани — банника, можно взять шапку-невидимку. Он сам ее протянет тому, кто зашел в парилку самым последним, предварительно под подошву сапога положил крестик, сел лицом к стене и начал браниться.

В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». После праздников люди начинали заниматься повседневными делами: уборкой, стиркой и починкой вещей.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нужно сходить в баню 22 января

Приметы погоды гласили, что если в этот день ясно, то урожай будет хорошим. Если вороны и галки сидят на деревьях, ждите мороза, а если на снегу — то тепла.

22 января отмечается день авиации войск ПВО России.

391 год назад появилась воздушная кукуруза. Археологи находили сосуды для приготовления кукурузы разных размеров в Мексике, а европейцы узнали о нем в 1630 году в Южной Америке.

В этот день родились режиссер Сергей Эйзенштейн, писатель Аркадий Гайдар, академик Лев Ландау, актеры Валентина Талызина и Леонид Ярмольник.

Именины отмечают Антонина, Захар, Петр.

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