Психолог рассказала о важности объятий в жизни человека

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Психолог Наталья Малышева рассказала о важности объятий в жизни человека, сообщает Nation News.

— Объятия — это безотказное средство примирения между возлюбленными. Не у всех после ссоры есть силы пойти на примирение. А что может быть проще, чем просто подойти и обнять без лишних слов, — считает Малышева.

По мнению психолога, с помощью объятий можно продемонстрировать поддержку, одобрение, сострадание, любовь. Специалист считает, что для поддержания психологического комфорта, человеку необходимо в день от 4 до 12 объятий. Во время тактильного контакта у человека поступает в кровь окситоцин, который уменьшает давление, а также снижает тревогу и страх. Эксперт отметила, что дети, страдающие от нехватки родительских объятий, могут в дальнейшем иметь психологические проблемы.

Ранее психолог Александра Чесалова рассказала, как смягчить послеродовую депрессию, с которой сталкиваются многие молодые мамы, в беседе с Newinform.

— Самый главный способ — принятие этой ситуации, принятие малыша в свою жизнь. Научитесь его любить. Не воспринимайте это как обязанность, понимайте, что сейчас вы — мама, вы нужны ребенку, ему нужна ваша любовь и забота, — отметила Чесалова.

Эксперт также напомнила, что женщинам необходимо находить время для себя, для своих хобби и увлечений.

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