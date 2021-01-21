Почему люди часто ссорятся из-за бардака дома

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Более 40 процентов россиян признались, что ссорятся с домашними из-за разбросанных вещей. Психолог Наталья Толстая рассказала «Вечерке», почему валяющиеся по квартире носки выводят на конфликты.

Поводами для ссор становятся также немытая посуда, грязный пол, невынесенный мусор и пыль. Одна из причин конфликтов, по мнению Натальи Толстой, проста и банальна — в пандемию мы стали больше времени проводить дома.

— Казалось бы, от того, что люди больше спят и не тратят время на дорогу, они должны быть счастливее и бодрее, — подмечает психолог. — Однако с замедлением ритма жизни многие перестали уделять время дому. И появляются горы посуды, на полу образуется слой пыли.

Эксперт подчеркнула, что накопленный мусор вселяет в нас зерно неудовлетворенности жизнью и мешает действовать. Члены семьи начинают замечать каждую мелочь, которая не нравится в доме, и винить в этом всех, кроме себя.

Ссорятся люди даже из-за перегоревшей лампочки и пятен на зеркале.

— Чем больше мы запускаем наше жилище, тем неохотнее приступаем к уборке. Бардак появляется там, где плохо и неэффективно организованы системы хранения. У каждого предмета должно быть место, — пояснила эксперт.

Поэтому мало только убраться, чтобы предотвратить ссоры и склоки. Важно понять, кому и как удобно использовать пространство. У каждого должен быть свой угол, где он может делать то, что хочет. Разобрал, например, муж велосипед и не хочет убирать детали — пусть это будет только в одном месте.

А женщина устроит себе уголок красоты в конкретной части квартиры, и тогда он не будет раздражать остальных членов семьи.

Обсудим проблему шепотом

Многим знакомо чувство, когда после работы не хочется домой, потому что там из-за пустяков нередко случаются скандалы. Психологи советуют, как избежать ссор с родными.

Совет 1. Найдите причину придирок.

Не служат ли претензии из-за мелочей симптомом более серьезных проблем в отношениях? — Проговорите это с близкими, только после разговора станет понятно, что делать дальше, — советует психолог Ольга Короленко.

Совет 2. Не выплескивайте негатив на домашних.

Обычно мелкие ссоры случаются после тяжелого дня.

— Чтобы не выяснять отношения на пустом месте, перед тем как войти в дом, стоит сделать несколько глубоких вдохов, — говорит Ольга. — Это поможет успокоиться и не переносить негативные эмоции на членов семьи. А если видите, что муж или жена не в духе, лучше помогите сделать домашние дела за вторую половинку.

Совет 3. Попробуйте понять.

Психотерапевт Игорь Железкин отмечает, что, если вам все же прилетела претензия от близкого человека, стоит спокойно спросить, почему это так раздражает, и, возможно, при обсуждении выяснится, что это вовсе не проблема.

Совет 4. Не нужно подавлять эмоции, если что-то сильно раздражает.

— Об этом стоит рассказать, — продолжает Игорь. — Но важна правильная подача. Сначала выпишите все претензии на листочек, назначьте день семейного собрания и сделайте мини-доклад. При этом важно никого не осуждать. Задача — вместе решить возникшую проблему, а не переругаться.

Несмотря на то что разговор серьезный, не стоит усложнять и нагнетать, как в зале суда. Но и шутить, придавать ситуации комичность тоже не нужно.

Совет 5. Если вас сильно задело то, что говорит член семьи, не повышайте голос.

— Из-за того, что начинаются крики, люди перестают слышать друг друга, — подчеркивает Железкин. — Суть претензии человек понимает лучше, если вы произнесли ее шепотом. Возьмите себя в руки и не доводите до скандала. И, кстати, это требует меньше усилий, чем с криком и битьем посуды выяснять, кто прав, а кто виноват.

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