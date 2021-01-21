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СК начал проверку после отравления школьников в Электростали
Фото: АГН «Москва»

СК начал проверку после отравления школьников в Электростали

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи начали проверку после отравления школьников в городе Электросталь. Об этом в четверг, 21 января, заявила старший помощник руководителя Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий.

Отмечается, что в Электростали отравились 14 учеников. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Проверку по факту данного инцидента также организовала прокуратура Московской области. Ведомство даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

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