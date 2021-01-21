СК начал проверку после отравления школьников в Электростали
Следователи начали проверку после отравления школьников в городе Электросталь. Об этом в четверг, 21 января, заявила старший помощник руководителя Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий.
Отмечается, что в Электростали отравились 14 учеников. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.
Проверку по факту данного инцидента также организовала прокуратура Московской области. Ведомство даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.
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