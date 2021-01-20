Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноармейске
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноармейске

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления школьников в Красноармейске. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление детей.

Ранее стало известно, что число отравившихся школьников в городском округе Красноармейск выросло до 96. Следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, которая оказывает услуги питания. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Власти назвали число погибших при взрыве газа в центре Мадрида

уголовное делоотравление детейГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте