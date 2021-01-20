СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноармейске

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления школьников в Красноармейске. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление детей.

Ранее стало известно, что число отравившихся школьников в городском округе Красноармейск выросло до 96. Следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, которая оказывает услуги питания. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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