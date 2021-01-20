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Число отравившихся школьников в Красноармейске выросло до 96
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число отравившихся школьников в Красноармейске выросло до 96

Кирилл Николаев

Происшествия

Число отравившихся школьников в городском округе Красноармейске выросло до 96. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Отмечается, что в медицинские организации Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы.

Ситуация с отравлением школьников находится под личным контролем главы городского округа Красноармейска Александра Федорова. Он выразил надежду, что дети скоро поправятся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация, что в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух образовательных учреждений Красноармейска. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку данного инцидента.

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