Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Роспотребнадзоре разъяснили правила пользования мобильным телефоном в школе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре разъяснили правила пользования мобильным телефоном в школе

Виктория Родимкина

Образование

В России нет запрета приносить мобильные телефоны в школу и пользоваться ими, однако использовать смартфоны для обучения запрещено. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина в четверг, 21 января.

Она уточнила, что дети могут свободно приносить телефоны в школу, общаться с их помощью с родителями.

— В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения, — сказала Ирина Брагина.

Она отметила, что учитель на уроке должен использовать для обучения компьютер, планшет, моноблок или интерактивную доску, но не телефон.

Специалист пояснила, что смартфоны не отвечают специальным требованиям по размеру шрифта и расстояния до экрана, сообщает «Российская газета».

Читайте также: Дистанционное обучение для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля

мобильные телефонышколашкольники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Все мнения
О проекте