В Роспотребнадзоре разъяснили правила пользования мобильным телефоном в школе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России нет запрета приносить мобильные телефоны в школу и пользоваться ими, однако использовать смартфоны для обучения запрещено. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина в четверг, 21 января.

Она уточнила, что дети могут свободно приносить телефоны в школу, общаться с их помощью с родителями.

— В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения, — сказала Ирина Брагина.

Она отметила, что учитель на уроке должен использовать для обучения компьютер, планшет, моноблок или интерактивную доску, но не телефон.

Специалист пояснила, что смартфоны не отвечают специальным требованиям по размеру шрифта и расстояния до экрана, сообщает «Российская газета».

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