Пелагея отметила день рождения дочери на Мальдивах

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Певица Пелагея показала подписчикам, как отметила у океана день рождения дочери Таисии, которой исполнилось четыре года.

Этому событию знаменитость посвятила пост в Instagram. Она опубликовала смонтированный ролик, куда вошли фото и видео с участием малышки.

Певица запечатлела наследницу с маленьким чемоданом и в панамке. Девочка призналась, что летит на Мальдивы.

В сам праздник именинницу ждали экзотические угощения и торт со свечками.

— Расти доброй, отзывчивой, прекрасной, как твоя мама Поля, — написала певица.

Многочисленные подписчики звезды присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения Тасеньку и ее самую лучшую мамочку»; «С днем рождения самую сладкую девочку!»; «С днем рождения маленькую принцессу Таисию. Здоровья и пусть каждый миг будет одним большим счастьем»; «Такая очаровательная, умная, вся в мамочку», — написали они в комментариях.

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