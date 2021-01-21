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Алсу поделилась секретом семейного счастья
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Алсу поделилась секретом семейного счастья

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Алсу пообщалась с подписчиками в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. Звезда выложила редкое фото с супругом и написала, какой, по ее мнению, должна быть хорошая жена.

— Мудрая жена, даже поссорившись с мужем, все равно приготовит ему ужин. Мудрый муж, даже зная, что он прав, подойдет и поцелует жену, — подписала Алсу снимок, где позирует рядом с супругом.

Алсу поделилась секретом семейного счастьяАлсу с мужем / Фото: Скриншот с Instagram Алсу

Также певица поделилась снимком с дочками и четырехлетним сыном. Она уверенно ответила согласием на вопрос, хочет ли еще иметь детей.

Помимо этого, знаменитость рассказала о своем хобби — рисовании и даже показала последнюю работу. Также она поделилась секретами, как справляется с грустью и плохим настроением.

Ранее Алсу восхитила поклонников снимками без косметики.

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