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«Думала, я умираю»: Рита Дакота попала с приступом боли в больницу на Бали
Фото: Youtube.com / PEOPLETALK TV

«Думала, я умираю»: Рита Дакота попала с приступом боли в больницу на Бали

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Рита Дакота, которая сейчас отдыхает на Бали, выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта видео из больничной палаты. Она призналась, что пережила острый приступ боли в животе.

Звезда рассказала, что подобного не испытывала никогда в жизни.

— Я думала, я умираю... Просто вся боль вселенной.., — написала певица.

Дакота рассказала, что в больнице ей поставили капельницу с сильным обезболивающим, взяли необходимые анализы и даже сделали компьютерную томографию. Сейчас она вместе с бойфрендом и подругой ждет результатов.

«Думала, я умираю»: Рита Дакота попала с приступом боли в больницу на БалиРита Дакота в больнице / Фото: Скриншот видео с Instagram Риты Дакоты

Ранее Дакота призналась, что на отдыхе ей с новым возлюбленным Федором Белогаем приходится уделять все время маленькой дочери Мие.

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