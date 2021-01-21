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«Хочу вам понравиться»: Корчевников в своей программе сыграл в футбол с актрисой Кузнецовой
Актриса Екатерина Кузнецова в сериале «Знахарь» / Кадр из сериала «Знахарь»

«Хочу вам понравиться»: Корчевников в своей программе сыграл в футбол с актрисой Кузнецовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Звезда сериалов «Кухня» и «Анка с Молдованки», а также дочь именитого украинского футболиста Екатерина Кузнецова стала героиней программы «Судьба человека». Ведущий передачи Борис Корчевников предложил девушке сыграть с ним в футбол, признавшись, что хочет произвести на нее впечатление.

— Видите, как я хочу вам понравиться, — заявил Корчевников, отбивая мяч.

Он поинтересовался у 33-летней Екатерины, играла ли она в футбол в детстве.

Актриса рассказала, что ходила на большой теннис по настоянию родителей. Они хотели, чтобы Екатерина занималась спортом. Она призналась, что ее мама и папа наградили ее умением держать удар и силой воли.

— Папа говорил: «Если что-то не получается, то ты не должна плакать и закрываться». Есть актрисы, которые сразу могут начать поплакать, если что-то не получается. У меня все не так. Я не закрываюсь в себе и не ранимая, — разоткровенничалась знаменитость.

В ответ ведущий телепередачи заявил, что Кузнецова «забила ему все голы» и он «сдается».

Ранее Борис Корчевников, известный как заядлый холостяк, в эфире программы «Судьба» пошутил о своем семейном положении.

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