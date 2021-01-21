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Эксперт объяснила, как будут проходить проверки квартир на перепланировки
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснила, как будут проходить проверки квартир на перепланировки

Елена Плешивцева

Недвижимость

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева объяснила, как будут проходить проверки квартир на перепланировки, в беседе с изданием «Взгляд».

По мнению эксперта, сотрудники жилищной инспекции, согласно Конституции, не могут без согласия собственника жилья прийти с рейдом.

— Конечно, все эти перепланировки, особенно в соответствии с этим реестром недвижимости, выявить очень сложно. Как правило, они всплывают либо когда люди продают квартиру, либо когда вступают в наследство, и то только если они не договорятся с риелторами — тогда да, может быть произведена проверка, — считает Разворотнева.

Специалист уточнила, что если гражданин добровольно разрешит сотрудникам инспекции осмотреть жилье, и в ходе проверки будут выявлены нарушения или несогласованные изменения, то придется заплатить штраф или устранить нарушения.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Nation News рассказал, что массовых проверок жилья не будет.

— Невозможно проверить квартиры всех нарушителей. Скорее всего, это будет выборочная проверка, — уточнил Барсуков.

Эксперт также отметил, что у тех, кто будет систематически нарушать закон, могут забрать и продать квартиру, восстановить первоначальную планировку и отдать человеку оставшиеся деньги.

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