Дептранс назвал самые необычные вещи, забытые столичными пассажирами

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В 2020 году пассажиры московского транспорта забывали очень необычные вещи. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Чаще всего пассажиры забывают вещи в метро. В прошлом году их было 12 881. На станциях и в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) забыли 720 вещей, а в наземном транспорте — 536.

По данным Дептранса, как правило, горожане оставляли сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки. Однако было и несколько необычных потерянных предметов. Например, в Московском метрополитене забывали игровую приставку, ящик вина, чертеж спасательной станции, сварочный аппарат, ящик с полезными ископаемыми и мешок старинных монет. Рассаду овощей, надувной бассейн и ящик шампанского оставили на МЦД, а в наземном транспорте — домино, три килограмма гречки и костюм снеговика.

Дептранс просит пассажиров быть внимательными и проверять, чтобы все вещи были на месте перед выходом из транспорта.

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