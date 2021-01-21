Карта «Тройка» заработает в Нижегородском регионе

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В скором будущем «Тройка» начнет работу в Нижнем Новгороде, а затем — во всем Нижегородском регионе. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— Вместе с картой «Тройка» местные жители приобретут еще большее количество вариантов оплаты проезда, включая ее виртуальную версию и личный кабинет с возможностью управления балансом. Это еще один шаг для развития единой транспортной инфраструктуры для всех регионов страны с использованием единой транспортной карты на разных видах транспорта, — пояснил глава департамента Максим Ликсутов.

Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин в свою очередь отметил, что введение транспортной карты «Тройка» станет вкладом в развитие туристической привлекательности области.

Ранее сообщалось, что более 25 субъектов России выразили интерес к внедрению столичной билетной системы.

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