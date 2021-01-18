Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Виртуальную карту «Тройка» для смартфонов планируют создать до конца года
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Виртуальную карту «Тройка» для смартфонов планируют создать до конца года

Ксения Монахова

Город

Пассажиры столичного общественного транспорта смогут пользоваться виртуальной картой «Тройка» с помощью своих мобильных телефонов в 2021 году. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что скоро «Тройку» можно будет вообще не носить с собой.

— Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-«кошельков» в смартфонах. Мы станем одними из первых в мире. Этот сервис уже тестируется для Android, — говорится в сообщении.

Максим Ликсутов отметил, что через некоторое время картой «Тройка» сможет оказаться любой носитель с RFID-чипом. Например, виртуальный аналог возможно будет внедрить в пропуск на работу, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Читайте также: Столичные школьники смогут использовать карту москвича для проезда с 18 января

мобильные телефоныстоличный транспорткарта «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Все мнения
О проекте