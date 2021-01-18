Виртуальную карту «Тройка» для смартфонов планируют создать до конца года

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пассажиры столичного общественного транспорта смогут пользоваться виртуальной картой «Тройка» с помощью своих мобильных телефонов в 2021 году. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что скоро «Тройку» можно будет вообще не носить с собой.

— Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-«кошельков» в смартфонах. Мы станем одними из первых в мире. Этот сервис уже тестируется для Android, — говорится в сообщении.

Максим Ликсутов отметил, что через некоторое время картой «Тройка» сможет оказаться любой носитель с RFID-чипом. Например, виртуальный аналог возможно будет внедрить в пропуск на работу, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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