Виртуальную карту «Тройка» для смартфонов планируют создать до конца года
Пассажиры столичного общественного транспорта смогут пользоваться виртуальной картой «Тройка» с помощью своих мобильных телефонов в 2021 году. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он подчеркнул, что скоро «Тройку» можно будет вообще не носить с собой.
— Уже в этом году появится виртуальная «Тройка» для приложений-«кошельков» в смартфонах. Мы станем одними из первых в мире. Этот сервис уже тестируется для Android, — говорится в сообщении.
Максим Ликсутов отметил, что через некоторое время картой «Тройка» сможет оказаться любой носитель с RFID-чипом. Например, виртуальный аналог возможно будет внедрить в пропуск на работу, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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