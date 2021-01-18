Более 25 субъектов России выразили интерес к внедрению столичной билетной системы
Более 25 регионов России выразили интерес к внедрению столичной билетной системы. Об этом в понедельник, 18 января, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что данная система работает не только в столице. По его словам, более 180 тысяч поездок совершено за пределами Москвы. Так, жители Тулы могут с помощью «Тройки» ездить по всей области. Также запущены пилотные маршруты в Подмосковье.
По словам Максима Ликсутова, более 25 субъектов страны заинтересовались внедрением системы на территории своих регионов. Он отмечает, что польза нововведения сильно заметна. Так, в Туле за два месяца количество транзакций выросло на 15 процентов, однако тарифы при этом не поменялись. При этом, пассажирам стало удобнее оплачивать проезд, а водители перестали отвлекаться на выдачу сдачи.
— Региональные власти получили удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции пассажиров, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
По его словам, билетная система Москвы в 2020 году была признана лучшей в мире. Он подчеркнул, что жюри премии Transport Ticketing Awards в Лондоне подтвердило это.
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