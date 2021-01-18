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Систему оплаты проезда с помощью сканирования лица могут запустить в столичном метро
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Систему оплаты проезда с помощью сканирования лица могут запустить в столичном метро

Ксения Монахова

Город

Оплату проезда с помощью сканирования лица могут ввести в кассах столичного метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Работаем над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро. Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Заммэра добавил, что в 2021 году на турникетах в столичном метро планируется запустить систему оплаты проезда с помощью биометрических данных — система FacePay. Он подчеркнул, что в тестовом запуске совершено уже две тысячи успешных проходов.

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столичное метростоличный транспортМаксим Ликсутов
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