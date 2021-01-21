«Руководствуюсь интуицией»: Сати Казанова дала советы по выбору наставника в Сети

Фото: youtube.com /Надежда Стрелец

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала, как выбрать себе наставника в интернете и не стать жертвой некомпетентного человека. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Девушка отметила, что в Сети количество экспертов во всех сферах сбивает с толку. Здесь важно найти «своего» человека, у которого будет легко перенимать знания и опыт.

— В вопросе любого выбора я всегда руководствуюсь интуицией. Когда у меня появляется запрос, следом за ним практически сразу появляется верное решение. И дальнейшие поиски обычно оказываются просто бесполезной тратой времени, — написала Сати Казанова.

Она пояснила, что также нужно четко определиться с деятельностью, для которой необходимо подобрать специалиста. После этого следует выбрать одного человека, который импонирует вам больше всего, и присмотреться к его работе.

Затем, применив его советы на практике и убедившись в экспертности наставника, можно приступать к «денежному энергообмену», добавила певица.

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