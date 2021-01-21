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Кравчук заявил, что санкции против России «будут расширяться»
Фото: Youtube.com/112 Украина

Кравчук заявил, что санкции против России «будут расширяться»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что Украина планирует расширять санкции против России, и это должно помочь разрешить конфликт в регионе.

Он отметил, что вопрос о возвращении территорий военным путем не ставится. По словам Кравчука, решить вопрос с конфликтом якобы можно путем санкционного давления на Россию.

— Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору, — сказал Леонид Кравчук.

Он уточнил, что необходимо создавать новые подходы к урегулированию ситуации в Донбассе. Глава делегации добавил, что вопрос не будет решен без оценки ситуации, передает ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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