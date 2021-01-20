Стало известно, когда ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых украинцев

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики передадут Киеву девять удерживаемых лиц в ближайшие день–два. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, речь идет о трех людях, находящихся в СИЗО в Луганске, и еще шести, содержащихся в изоляторе в Донецке.

— Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев, — сказала она журналистам.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время украинцам оказывают медпомощь и приводят их в «опрятный вид».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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