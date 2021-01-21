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РR-директор Алибасова рассказал, сколько продюсер зарабатывал на ток-шоу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

РR-директор Алибасова рассказал, сколько продюсер зарабатывал на ток-шоу

Виктория Родимкина

Звезды

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, где и сколько зарабатывал продюсер группы «На-На».

По словам Горжанкина, который решил уволиться со своей должности, Алибасов последние два года жил исключительно на деньги от ток-шоу. Он просил как можно чаще устраивать ему участие в телепрограммах на платной основе.

PR-директор отметил, что это был единственный доход продюсера, так как отчисления от доходов группы «На-На» стали незначительными.

— На ток-шоу в месяц Бари Каримович имел порядка 500 тысяч рублей в месяц, что совсем неплохо для больного пенсионера. Иногда выходило и больше, — сказал Вадим Горжанкин.

Он уточнил, что с готовностью искал для Алибасова возможность заработать, так как знал, что помогает тому выжить в непростое для шоу-бизнеса время, сообщает Пятый канал.

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