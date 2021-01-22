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Москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в кол-центр комплекса социального развития
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в кол-центр комплекса социального развития

Ксения Монахова

Город

Более 640 тысяч услуг получили жители столицы благодаря кол-центру комплекса социального развития. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, горожане более 1,6 миллиона раз обратились за услугами на горячую линию комплекса, которая функционирует с весны 2020 года. Ракова подчеркнула, что кол-центр был организован специально для тех, кто соблюдает домашний режим.

— В один момент к 120 тысячам человек, которые находились на надомном обслуживании, прибавились еще почти два миллиона человек, которые могли позвонить в кол-центр и попросить о помощи в любой момент. Мы смогли перенастроить всю службу помощи на дому, взять дополнительную нагрузку. Каждый день на помощь москвичам выходят семь тысяч социальных работников, ― отметила Анастасия Ракова.

Уточняется, что операторы кол-центра отвечают на волнующие вопросы о COVID-19, а также принимают заявки на приобретение и доставку лекарств, продуктов и других товаров, необходимых москвичам. По последним данным, около 97 процентов респондентов остались довольны работой горячей линии и социальных работников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Горячая линия комплекса социального развития работает каждый день с 08:00 до 21:00. Позвонить можно по телефону: +7 (495) 870-45-09.

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