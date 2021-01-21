Директор Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки рассказала о работе соцпатруля

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С 1 ноября социальные службы, помогающие бездомным людям, перешли на усиленный режим работы. В круглосуточном режиме работают пункты обогрева, оказания срочной соцпомощи, Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки и четыре его филиала, а на улицах города — мобильная служба «Социальный патруль». Почему важно помогать тем, кто попал в беду? О том, как работают с бездомными людьми московские службы, «Вечерняя Москва» поговорила с директором Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки Ольгой Павличевой.

— Ольга Борисовна, почему важно работать с бездомными людьми?

— Бездомные люди — это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Очень важно понимать, что от нашей помощи зависит их жизнь, здоровье и дальнейшая адаптация в обществе.

Мы стараемся сделать так, чтобы каждый гражданин имел шанс на исправление себя и своей жизни. Мы видим плоды нашей помощи, видим, что меняются люди и их жизнь. Именно поэтому наша работа должна быть как слаженный бесперебойный механизм, в котором изо дня в день люди, нуждающиеся в помощи, получают ее.

— Кто идет работать в соцпатруль?

— В первую очередь это люди с большим сердцем, которые хотят помогать одной из самых незащищенных групп граждан. Среди специалистов социального патруля примерно равное количество мужчин и женщин. Мы стараемся так формировать бригады, чтобы они могли дополнять друг друга в общении с бездомными. Зачастую нужна мужская сила для оказания срочной социальной помощи или, наоборот, женский тонкий подход к человеку, чтобы он захотел принять помощь социальных сотрудников.

Среди сотрудников много молодых людей в возрасте до 35 лет, что не может не радовать. Есть среди соцработников и бывшие бездомные, которые после окончания ресоциализации в центре хотят у нас работать, чтобы помогать таким же людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это еще раз доказывает, что наша поддержка просто необходима.

— Какими качествами надо обладать, чтобы работать с бездомными людьми?

— Нужно любить свою работу и хотеть помогать. Важны такие качества, как доброта, любовь к людям, самоотдача. Каждый, кто у нас работает, должен уважать наших подопечных. Без этого, а еще сочувствия и благосклонности к каждому бездомному человеку, ничего не получится.

— Чем вы занимались до работы в ЦСА?

— Общий стаж моей трудовой деятельности в социальной сфере — более 25 лет, из них на руководящих постах — 17 лет. Начинала свой трудовой путь в городской клинической больнице на должности «Медицинская сестра». А с 2001 года работаю в системе социальной защиты населения. Начинала в Комплексном центре социального обслуживания «Якиманка» психологом. Во время захвата зрителей мюзикла «Норд-Ост» я также работала в штабе по оказанию помощи родственникам заложников.

В 2006 году мне доверили организацию работы социального центра с нуля. Это был новый центр социального обслуживания «Мещанский». На его базе организовали экспериментальную площадку по реабилитации инвалидов, в том числе и детей. Мы с командой смогли внедрить новые формы и методы работы по социальному обслуживанию населения. В 2013 году перешла на работу в Ресурсный центр для инвалидов г. Москвы. В настоящее время возглавляю Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки.

— Почему вы помогаете бездомным людям?

— Вы знаете, я никогда не задавала себе такой вопрос. На протяжении всей своей жизни не делала разделения между людьми по их социальному положению в обществе. Я всегда преследовала одну цель — помочь людям, дать надежду на то, что все можно изменить к лучшему. Вы же не проходите мимо человека, которому стало плохо? Вы вызываете скорую. Вот так и здесь — не хочется проходить мимо. Я верю в то, что наша работа спасает жизни бездомных и дает им шанс на возвращение в социум. Со своей стороны мы прикладываем к этому все силы.

— Как проходит ваш рабочий день?

— Всегда приходится держать «руку на пульсе». Ежедневно изучаю большой объем информации. Помимо задач, которые стоят перед управленцами, при необходимости корректирую работу каждого отделения нашего центра изнутри. В первую очередь я психолог, поэтому с радостью делюсь своими знаниями и опытом с коллективом. Разумеется, и сама учусь у коллег чему-то новому в силу специфики нашего учреждения.

— Обращаются ли граждане в социальный патруль, когда видят бездомных? Что они говорят, просят?

— С наступлением холодов количество звонков в нашу диспетчерскую службу увеличилось. Сегодня мы фиксируем порядка 300 звонков ежедневно. Часто люди обращаются с просьбой выезда мобильных бригад «Социальный патруль». В основном просят забрать бездомных людей, которые находятся в подъездах многоквартирных домов. На каждый вызов мы стараемся оперативно реагировать.

— В чем залог успешной социальной адаптации бездомного?

— Если мы говорим именно об адаптации, то здесь важно желание самого человека изменить свою жизнь, а наша задача — сформировать у человека потребность в изменении его жизни. Со своей стороны мы всегда готовы предложить помощь. Также хотелось бы напомнить москвичам, если вы увидели на улице бездомного человека, не оставайтесь равнодушными и позвоните в нашу службу «Социальный патруль» по телефонам 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08. Сотрудники оперативно отреагируют на звонок и прибудут в указанное место, чтобы помочь бездомному человеку.

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