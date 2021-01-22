Небензя заявил, что попытки обсудить тему Белоруссии в Совбезе ООН политизированы

Фото:kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Тема Белоруссии не имеет отношения к Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), а попытки ее обсудить политизированы. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 22 января.

По его словам, ситуация в республике не представляет собой никакой угрозы миру. Кроме того, он отметил, что данную тему хотят «вытащить на поверхность» коллеги из Эстонии — они обсуждают ее не в первый раз, передает ТАСС.

В пятницу, 22 января, по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США СБ проведет неформальную встречу с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Мероприятие пройдет по «формуле Арриа» — заседания в таком формате проходят не в зале СБ, на них не вырабатывается никаких резолюций или других официальных документов. Иные члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия.

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