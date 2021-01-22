Пенсионерка из Перми насильно удерживала взаперти внучку несколько лет

Фото: depositphotos.com

Пенсионерка из Перми на протяжении нескольких лет насильно держала свою внучку взаперти. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

Стало известно, что 11-летняя девочка не ходила в этот период в школу и редко появлялась на улице. В ведомстве рассказали, что единственная причина, по которой пенсионерка могла выйти из дома — это покупка продуктов.

Кроме того, в УФССП объяснили, что мама девочки была способна обеспечить ребенку нормальные условия проживания, однако, у нее не получалось договориться с пенсионеркой. Для того, чтобы спасти дочь, она обратилась в суд.

В результате долгих переговоров девочку отдали матери.

Читайте также: «Как в фильме ужасов»: женщина в Швеции около 30 лет держала сына в полной изоляции