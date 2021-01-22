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Проект благоустройства набережной Москвы-реки обсудят на портале «Активный гражданин»
Набережная / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проект благоустройства набережной Москвы-реки обсудят на портале «Активный гражданин»

Ксения Монахова

Город

Проект благоустройства набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка активно обсуждается на портале «Активный гражданин».

В рамках обсуждаемого проекта планируется благоустроить территорию площадью 18,5 гектара. Там ожидается высадка деревьев, обустройство городского пространства с зонами отдыха. Также специалисты возведут детские и спортивные площадки и велосипедные и беговые дорожки.

— Реализация этого проекта позволит не только раскрыть потенциал набережной и сформировать комфортное прогулочное пространство в районе Москворечье-Сабурово, но и в целом улучшить городскую среду вдоль Москвы-реки, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Помимо этого, в рамках проекта планируется построить причал Братеевский Мост, который в перспективе станет частью речного маршрута от музея-заповедника «Коломенское» до района Капотня. Между ними и платформой МЦД-2 Москворечье специалисты наладят пешеходную часть. Также планируется решить вопрос по укреплению берегов, чтобы защитить их от размыва. Кроме того, на проектируемой площади хотят построить многоуровневую наземную парковку на 300 машино-мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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