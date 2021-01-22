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Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе столицы
Фото: twitter.com/emercom_press

Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе столицы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Тарусская улица, 18к1Карта всех событий

Пожарные спасли четырех человек во время возгорания в межквартирном холле в одном из жилых домов в столице. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Отмечается, что в 07:44 поступило сообщение о возгорании в доме № 18 по улице Тарусской. Спасатели приехали на место происшествия и выяснили, что на двадцатом этаже загорелись холодильник и мебель в межквартирном холле. Общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

— В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли четырех человек, спасенных передали медикам для осмотра, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 08:27. Информации о пострадавших нет.

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