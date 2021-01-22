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Более 47 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали москвичам в 2020 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Более 47 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали москвичам в 2020 году

Ксения Монахова

Город

Жителям столицы выдано 47,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в новых домах в 2020 году. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с момента начала реализации программы покупки нового жилья в Москве в среднем каждый день выдавалось 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5 процента и менее.

— Общий объем таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил больше четверти триллиона — 263,5 миллиарда рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Отмечается, что программа льготного ипотечного кредитования была запущена весной 2020 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Столица является лидером по льготному ипотечному кредитованию в России.

— На покупку нового жилья в столице приходится 27 процентов от всей суммы выданных в России льготных кредитов, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, заемщики получают возможность приобрести новое жилье, оформив кредит по ставке ниже рынка. Кирилл Пуртов добавил, что все, что оказывается свыше 6,5 процентов, банкам компенсирует государство.

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