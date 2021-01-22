Более 47 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали москвичам в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Жителям столицы выдано 47,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в новых домах в 2020 году. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с момента начала реализации программы покупки нового жилья в Москве в среднем каждый день выдавалось 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5 процента и менее.

— Общий объем таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил больше четверти триллиона — 263,5 миллиарда рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Отмечается, что программа льготного ипотечного кредитования была запущена весной 2020 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Столица является лидером по льготному ипотечному кредитованию в России.

— На покупку нового жилья в столице приходится 27 процентов от всей суммы выданных в России льготных кредитов, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, заемщики получают возможность приобрести новое жилье, оформив кредит по ставке ниже рынка. Кирилл Пуртов добавил, что все, что оказывается свыше 6,5 процентов, банкам компенсирует государство.

Читайте также: Москвичи более 1,6 миллиона раз обратились в кол-центр комплекса социального развития