Вопрос о проведении Олимпиады в Токио рассмотрят в Японии

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Вопрос о проведении Олимпиады в Токио будет рассматриваться властями Японии. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель генерального секретаря правительства страны Манабу Сакаи.

Уточняется, что он опроверг информацию об отмене Олимпиады в Токио в 2021 году. По его словам, правительство Японии ведет подготовку, чтобы провести игры с 23 июля.

— Но, разумеется, есть и ситуация в мире, и в какой-то момент будет принято решение о том, проводить или нет, но до этого момента правительство намерено как следует вести подготовку к проведению, — цитирует заместителя генерального секретаря правительства Японии РИА Новости.

Сакаи отметил, что решение по иностранным государствам примут в зависимости от ситуации на тот момент.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

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