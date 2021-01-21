Фото: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в четверг, 21 января, сделал член МОК Ричард Паунд.

Он уточнил, что в случае, если распространение COVID-19 не получится остановить, то Олимпиаду проведут без зрителей.

— Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно со зрителями, но это не обязательно, — цитируют Паунда «Известия».

Олимпийские игры изначально должны были проводиться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

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