Столичные власти предложили снизить НДС для ресторанов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные власти обратились к правительству России с инициативой о снижении или ликвидации НДС для ресторанов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что Минэкономразвития поддержало инициативу. По словам Владимира Ефимова, представителям ресторанного бизнеса регулярно предлагаются различные меры поддержки.

— Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период, — цитирует слова Ефимова РИА Новости.

Заммэра подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом и действующими ограничениями рестораны переживают тяжелый период. По его словам, в сфере общепита наблюдаются сниженные обороты развития. Владимир Ефимов добавил, что 2020 и 2021 год нельзя назвать успешным для ресторанного бизнеса. Он является одним из сильно пострадавших от последствий коронавируса.

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