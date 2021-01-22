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Игорь Николаев опубликовал трогательное видео с маленькой дочкой
Фото: youtube.com / Между нами

Игорь Николаев опубликовал трогательное видео с маленькой дочкой

Ксения Монахова

Звезды

Российский исполнитель Игорь Николаев поделился с поклонниками трогательными кадрами с дочкой у берегов Атлантического океана. Видео певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах Николаев купается в океане и по воде «катает» на машинке свою маленькую дочь Веронику. Судя по геометке на видео, звездная семья отдыхает во Флориде.

— А мы на машинке даже по океану катаемся! — написал Игорь Николаев.

Поклонники остались в восторге от трогательного видео звезды. Они пожелали певцу хорошего отдыха.

«Как здорово, рада за вас! Шум океана, тоже хотелось бы! Рада за Вероничку! Приятного отдыха вам!»; «Счастливый ребенок! И родители, конечно же. Радости и любви!»; «Как же это замечательно», — отметили фолловеры.

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отдыхдочьИгорь Николаев
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