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Ученые озвучили новую теорию формирования Солнечной системы
Фото: pixabay.com/TBIT

Ученые озвучили новую теорию формирования Солнечной системы

Анастасия Колоскова

Наука

Группа европейских ученых представила новую теорию, согласно которой формирование планет Солнечной системы проходило в два этапа.

Новая модель объясняет разницу в химическом и изотопном составе тел, расположенных во внутренней и внешней части системы. Так, в планетах, относящихся к земной группе, среди которых Земля, Марс и Венера, содержится малое количество воды и летучих компонентов, тогда как внешние планеты системы отличаются крупным размером и влажностью. Помимо этого, планеты имеют различия и в изотопном составе.

Исследователи предположили, что Солнечная система формировалась в два этапа. Протопланеты земной группы образовались раньше. Они были сильно разогреты из-за радиоактивного распада изотопа алюминия-26. Внешние протопланеты начали этот процесс позднее, их радиогенный нагрев был не такой высокий.

Теоретическая основа модели основана на результатах последних наблюдений за другими системами планет во время их формирования и изучении метеоритов, отмечается в опубликованном в журнале Science исследовании.

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