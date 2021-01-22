«Представляются сотрудниками МВД»: стало известно о новом виде телефонного мошенничества

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Полицейские призвали россиян быть бдительными в связи с активность телефонных мошенников. Аферисты начали применять новый способ психологического влияния на банковских клиентов, сообщается пятницу, 22 января, на сайте МВД-медиа.

— Злоумышленники представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обманным путем аферисты завладевают информацией о платежных картах, персональными данными и другими сведениями, с помощью чего совершают хищения денег со счетов россиян.

Ирина Волк отметила, что если незнакомец звонит и ссылается на уголовное дело, инициированное Банком России, — это мошенник. Она пояснила, что в случае настоящего возбуждения уголовного дела гражданину на его почтовый адрес по месту прописки присылается письмо, в котором человека вызывают в отдел полиции к следователю.

Если при звонке собеседник представился правоохранителем, стоит связаться с дежурной частью и уточнить, действительно ли он проходит службу.

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