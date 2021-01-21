Роскачество рассказало, как мошенники пытаются продать зарубежную вакцину гражданам

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В России выявили большое число фейковых сайтов, на которых мошенники якобы предлагают зарубежную вакцину от коронавирусной инфекции, в том числе не продающуюся официально в стране. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, только за первые 12 дней нового года было зафиксировано свыше тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом.

По данным Роскачества, мошенники активно «продают» через интернет вакцины от коронавирусной инфекции. Например, они предлагают якобы препараты компаний Pfizer и Moderna. Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются. Любое предложение по продаже в интернете подобной вакцины является фейком.

Специалисты Роскачества просят граждан обратить внимание на то, что на территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно переходить на сомнительные сайты по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках.

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