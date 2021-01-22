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Москвичей предупредили о сильном тумане и гололедице до вечера пятницы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о сильном тумане и гололедице до вечера пятницы

Юлия Ямпольская

Город

Жителей столицы предупредили о тумане и гололедице в ближайшее время. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается сайте ГУ МЧС России по Москве.

Предупреждение действует до 21:00. В городе ожидаются туман с ухудшением видимости 300–800 метров и гололедица на дорогах.

Столичных водителей призвали снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, им стоит избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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