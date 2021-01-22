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Тимати впервые объяснил свой уход из Black Star
Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати впервые объяснил свой уход из Black Star

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярный рэп-исполнитель Тимати рассказал, что оставил успешный лейбл Black Star ради бизнеса, развиваться в котором ему интереснее.

Певец основал собственную компанию, которая занимается венчурными инвестициями.

Он признается, что во время работы в Black Star ему не хватало времени на другие проекты.

— В какой-то момент я понял, что могу потратить одинаковое количество времени на продюсирование артиста и на продюсирование стартапа или продукта. Только в первом случае существует человеческий фактор и огромные риски, что ему «снесет крышу» в зените славы или когда закончится контракт. В случае со стартапом таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту, — объяснил свое решение артист в интервью Sostav.

По его мнению, оба направления имеют одинаково высокие риски. Неудача приведет к потере всех вложений. После длительных раздумий Тимати решил остановиться на продюсировании «крутых продуктов», а не артистов.

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