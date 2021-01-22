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Мишустин продлил действие эксперимента по tax free до конца 2021 года
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин продлил действие эксперимента по tax free до конца 2021 года

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Эксперимент по tax free продлевается в России до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о пилотном проекте по возврату иностранным гражданам налога на добавленную стоимость при вывозе купленных в РФ товаров за пределы Евразийского экономического союза. Эксперимент стартовал в 2018 году, однако власти решили продлить его до 31 декабря этого года.

— Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, — уточнили в пресс-службе кабмина.

В правительстве также добавили, что tax free распространяется на товары, включая технику, продукты, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, которые были приобретены в течение одного дня на сумму не меньше десяти тысяч рублей.

При этом система не действует на подакцизную продукцию, например, спиртное и табак. Кроме того, налог не получится вернуть при покупке любых товаров онлайн. Вместе с тем осенью 2019 года в РФ начался эксперимент по переводу tax free полностью в электронный формат.

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