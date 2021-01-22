«Какая взрослая!»: дочь Волочковой постригла и покрасила волосы

Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна / Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова, которая 20 января отметила 45-летие опубликовала совместный снимок с 15-летней дочерью Ариадной, которая сменила прическу и цвет волос.

Фотография сделана после праздника в честь дня рождения звезды на сцене, заваленной шикарными букетами цветов, которыми одарили именинницу гости праздника.

Дочь балерины выбрала для мероприятия обтягивающее зеленое платье с длинным разрезом. Ариадна осветлила и остригла волосы и стала выглядеть значительно старше.

— Ариша всегда рядом со мной в самые ответственные события моей жизни, — подписала снимок Волочкова.

Ариадна проживает с отцом Игорем Вдовиным и его новой пассией. Как отмечает Волочкова, оттуда девочке проще добираться до школы, чем из дома танцовщицы, который находится загородом.

«Ариша прелесть, так и должно быть дочка рядом с мамой»; «Анастасия, пусть вся Ваша жизнь будет такой же цветочной!», «Какая дочь уже взрослая!», — отметились подписчики балерины в комментариях.

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