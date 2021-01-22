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Ученые выяснили, дефицит какого витамина может привести к ожирению
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, дефицит какого витамина может привести к ожирению

Ксения Монахова

Здоровье

Дефицит витамина D может привести к ожирению. К таким выводам пришли ученые из Университета штата Северная Каролина.

Отмечается, что нехватка этого витамина может нарушить метаболический баланс ростом мышц и накоплением жира.

— У рыбок данио с дефицитом витамина D наблюдалась как гипертрофия, так и гиперплазия — увеличение размера и количества жировых клеток, — рассказал автор работы Сет Куллман.

Помимо этого, у рыбок выявили превышенное наличие триглицеридов и холестерина, являющиеся признаками метаболического дисбаланса. Они находились на диете, в которой отсутствовал витамин D. В результате у подопытных наблюдалось гораздо больше жировых запасов. Однако сами они были почти на 50 процентов мельче рыбок из других групп.

Специалисты отмечают, что витамин D помогает и Т-клеточному иммунному ответу, сообщает ФАН.

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